Fachkräfte gefragt: Derzeit werde in MV für mindestens 20000 offene Stellen Mitarbeiter gesucht. (Symbolbild) Foto: Symbolfoto: imago images/Ralph Peters Von Rente mit 69 bis höhere Tarife Wirtschaft in MV drängt auf Fachkräftegipfel Von Torsten Roth | 25.01.2023, 14:05 Uhr

Eine neue Bündnisrunde will in MV den Weg aus der Fachkräftekrise suchen. Was Wirtschaft und Gewerkschaften vorschlagen.