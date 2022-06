ARCHIV - Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer Wohnen Wiro mit positiver Bilanz, aber Sorgen wegen Energiekosten Von dpa | 21.06.2022, 17:25 Uhr

Die gestiegenen Bau- und Energiekosten machen Mecklenburg-Vorpommerns größtem Wohnungsunternehmen Wiro zu schaffen. Mit Sorge betrachte man den sehr starken Anstieg der Baukosten und die anhaltenden Material-Lieferengpässe, teilte die Wiro am Dienstag in Rostock mit. Klimakrise, Corona oder der Krieg in der Ukraine stellten große Herausforderungen dar. Die Entwicklung am Energiemarkt bestärke das Unternehmen darin, die Senkung der CO2-Emissionen noch stärker zu verfolgen, sagte Wiro-Chef Ralf Zimlich.