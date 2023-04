Till Backhaus Foto: Frank Hormann/dpa/Archivbild up-down up-down Minister Winter- und Frühjahrsregen kommt im Grundwasser nicht an Von dpa | 21.04.2023, 15:02 Uhr

Der viele Regen der vergangenen Wochen hat laut Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern für eine leichte Erholung des Wasserhaushaltes an der Oberfläche gereicht. Der Oberboden sei wassergesättigt, erklärte Backhaus am Freitag. „Die Fließgewässer zeigen landesweit eine Wasserführung um den Mittelwasserbereich.“ Normal wären allerdings zu dieser Jahreszeit höhere Wasserstände, schränkte er ein.