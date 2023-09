Surfschule in Warnemünde Surfen auf der Ostsee: Mein Versuch, in vier Stunden Windsurfen zu lernen Von Katharina Golze | 20.09.2023, 12:05 Uhr Reporterin Katharina Golze will im Schnupperkurs in Warnemünde Windsurfen lernen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Windsurfen, Kitesurfen, Wingsurfen, Wellenreiten: All diese Wassersportarten kann man auf der Ostsee lernen. So erlebte Reporterin Katharina Golze einen Schnupperkurs im Windsurfen in Warnemünde.