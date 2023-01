Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiewende Windrad-Genehmigungen sollen in MV beschleunigt werden Von dpa | 25.01.2023, 13:32 Uhr

Nach Jahren des Stillstands soll der Ausbau der Windkraft-Nutzung in Mecklenburg-Vorpommern wieder schneller vorangebracht werden. Der Landtag beschloss am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD und Linke sowie den oppositionellen Grünen ein Windkraft-Beschleunigungsgesetz. CDU und FDP enthielten sich in der Abstimmung, die AfD erneuerte in der Debatte ihre Grundsatzkritik an der Energiewende und stimmte gegen das Gesetz.