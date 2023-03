Windkraft in Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Genehmigungen Windkraft und Denkmalschutz: Erlass soll Tempo bringen Von dpa | 10.03.2023, 16:45 Uhr

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald (OVG) will das Schweriner Umweltministerium zusätzlich für Klarheit bei Windkraft-Genehmigungen sorgen. Das OVG hatte im Februar in einem in Nordwestmecklenburg angesiedelten Fall Bedenken von Denkmalschützern untergeordnet und schnellere Verfahren angemahnt. Man habe die Schlussfolgerungen aus dem Urteil in einem Erlass geregelt, teilte das Ministerium am Freitag mit.