Windkraft Windeignungsgebiete: Meyer kündigt Änderungen an Von dpa | 19.01.2023, 12:41 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern lässt die Ausweisung neuer Eignungsgebiete für Windparks in kommunaler Zuständigkeit, will die vier regionalen Planungsverbände aber mit klaren Vorgaben zu schnelleren Entscheidungen drängen. Seit zehn Jahren komme das Land kaum noch voran. „In einer Region sind wir in der siebten Runde des Beteiligungsverfahrens. Das können wir uns nicht mehr leisten“, sagte Meyer am Donnerstag in Schwerin in einer Informationsveranstaltung, die der CDU-Wirtschaftsrat für Unternehmer organisiert hatte.