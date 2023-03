Wildschwein Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ausbruch Wildschwein schlägt Polizei in die Flucht: Tier getötet Von dpa | 09.03.2023, 14:32 Uhr

Ein aggressives Wildschwein, das aus seinem Gehege ausgebrochen war, hat in Westmecklenburg Polizisten in die Flucht geschlagen - den Ausflug aber mit dem Leben bezahlt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen Mittag in Karenz (Kreis Ludwigslust-Parchim).