Fischbrötchen Foto: Annette Frühauf/dpa-tmn/Symbolbild up-down up-down Messe Wild- und Fischtage Mecklenburg-Vorpommerns in Ludwigslust Von dpa | 23.09.2022, 06:43 Uhr

Etwa 50 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende bei den Wild- und Fischtagen des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf dem Ludwigsluster Schlossplatz ihre Produkte und Leistungen. Nach Angaben der Organisatoren sind das so viele wie noch in der über 20-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Anders als im Vorjahr gebe es keine Corona-Beschränkungen, so dass mit vielen Besuchern gerechnet werde. Geboten werden regionale Wild- und Fischprodukte, Tipps zur Zubereitung, Kunsthandwerk und Tiervorführungen.