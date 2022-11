Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust Parchim Wieder Wohnmobil gestohlen: Diesmal an der Seenplatte Von dpa | 24.11.2022, 10:46 Uhr

Die Serie der Wohnmobil-Diebstähle in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Diesmal wurde ein solches Campingfahrzeug an der Mecklenburgischen Seenplatte in Plau am See gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Das Fahrzeug eines Einheimischen war auf einem speziellen Parkplatz mit extra großen Stellflächen für solche Wohnmobile abgestellt. Der Diebstahl war am Dienstag angezeigt worden.