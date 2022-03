Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Kessin Wieder Quad-Diebstahl an Seenplatte Von dpa | 30.03.2022, 14:01 Uhr | Update vor 13 Std.

An der Mecklenburgischen Seenplatte ist erneut ein hochwertiges Quad gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde das rund 8000 Euro teure Fahrzeug in der Nacht zu Mittwoch in Kessin bei Altentreptow entwendet. Das vierrädrige Motorrad stand auf auf einem Privatgrundstück.