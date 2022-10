Gaszähler Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down In mehreren Städten Wieder Proteste gegen Energiepolitik in MV erwartet Von dpa | 03.10.2022, 02:20 Uhr

In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern werden heute um 18.00 Uhr wieder Protestaktionen gegen die Energiepolitik erwartet. Gegen stark gestiegene Strom- und Gaspreise und die Folgen der Inflation sind nach Angaben der Versammlungsbehörden unter anderem in Waren, Schwerin, Rostock, Wismar, Neustrelitz und Neubrandenburg Demonstrationen geplant. Zuletzt hatte die Polizei in MV am Montag vor einer Woche mehr als 11.000 Menschen bei derartigen Veranstaltungen in etwa 20 Kommunen gezählt, die friedlich verliefen. In Schwerin wurden mit 4500 Leuten die mit Abstand meisten Teilnehmern registriert.