Ludwigslust-Parchim Wieder Geldautomat in MV gesprengt Von dpa | 10.10.2023, 07:11 Uhr | Update vor 15 Min.

In Westmecklenburg haben Unbekannte zum zweiten Mal in kurzer Zeit einen Geldautomaten aufgesprengt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen in Wittenburg. Die Täter sind noch flüchtig.