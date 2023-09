Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt aus aktuellem Anlass vor Trickbetrügern, die verstärkt im Westteil des Landes und in Vorpommern unterwegs sind. Dabei verloren drei Geschädigte insgesamt etwa 90.000 Euro, wie Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock und Anklam mitteilten. Seit Dienstag wurden etwa 20 solcher Betrugsversuche registriert - vor allem mit sogenannten Schockanrufen, wobei angeblich Kautionen für Angehörige gebraucht werden, und der WhatsApp-Masche. Dabei täuschen Absender von Nachrichten vor, dass sie ein neues Handy hätten, gerade nicht ans Konto herankämen und deshalb Geld bräuchten.

So büßte eine Rentnerin im Süden des Kreises Vorpommern-Greifswald bei Pasewalk mehr als 60.000 Euro ein. Eine falsche Enkelin habe sie kontaktiert und erzählt, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, bräuchte sie Geld für eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Die Geschädigte überwies das Geld, bevor der Fall durch Angehörige aufflog.

Schockanruf in Wismar erfolgreich

Ein 83-jähriger Mann aus Wismar fiel auch auf die Unfallmasche mit „Schockanruf“ herein. Er habe mehrere tausend Euro verloren. Dazu kam ein dritter Betrugsfall in Westmecklenburg. Im Jahr 2022 hatten Trickbetrüger mit verschiedenen Maschen in MV 3,8 Millionen Euro erbeutet, das waren laut Landeskriminalamt 800.000 Euro mehr als 2021 und damit die bisher höchste Summe.