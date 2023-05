Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Wieder Brand bei Holzverarbeiter: Millionenschaden Von dpa | 31.05.2023, 07:43 Uhr

Ein von zwei Staubexplosionen ausgelöster Brand hat bei einer Holzverarbeitungsfirma in Wismar einen Millionenschaden verursacht. Die Staatsanwaltschaft Schwerin setzte einen Brandgutachter ein, der die Ursache der Holzstaubexplosionen am Dienstagabend klären soll, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Bei dem Vorfall wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehren auf dem Betriebsgelände dauerten allerdings in Teilen noch an. In einer Holzverarbeitungshalle gebe es noch Feuer, sagte der Polizeisprecher weiter.