Notfälle Wieder 250-Kilo-Weltkriegsbombe in Rechlin gefunden Von dpa | 30.03.2023, 08:28 Uhr

Bei Erkundungs- und Beräumungsarbeiten ist in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger hat zwei Zünder und liegt auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots an der Müritz, wie ein Sprecher des zuständigen Amtes Röbel am Donnerstag sagte. Die Bundeswehr hatte das Depot aufgegeben. Die Gemeinde lässt es im Rahmen von sogenannter Konversion beräumen, damit Käufer es später nutzen können.