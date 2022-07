Mecklenburg-Vorpommern soll die Landesfläche für Windparks bis 2032 von 0,8 auf 2,1 Prozent erhöhen. FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Ausbau von Windenergie Wie Wirtschaftsminister Meyer die Bürger in MV bei der Energiewende mitnehmen will Von Udo Roll | 20.07.2022, 08:00 Uhr

Windpark-Projekte stoßen in MV teilweise auf massiven Widerstand. Das Land muss seine Flächen für Windkraftanlagen in den kommenden Jahren aber deutlich erhöhen. Für mehr Akzeptanz ist entscheidend, dass die Gemeinden an den Einnahmen der Betreiber beteiligt werden, findet Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).