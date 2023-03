Universität Rostock Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Forschung Wie Kupferspule: Neubau für Elektrotechnik der Uni Rostock Von dpa | 29.03.2023, 16:48 Uhr

Ein mit einer auffälligen Kupferfassade versehener Neubau für die Elektrotechnische Fakultät der Universität Rostock ist am Mittwoch feierlich eingeweiht worden. Die Fassade sei einer Kupferspule nachempfunden und mache so die Nutzung nach außen sichtbar, teilte der Schweriner Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Mittwoch mit.