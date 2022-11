Beechcraft-Flugzeug auf Rapsfeld bei Mechow notgelandet Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Herzogtum Lauenburg Landung im Rapsfeld: Wie kommt Flugzeug wieder in die Luft? Von dpa | 08.11.2022, 14:49 Uhr

Wie bekommt man ein auf einem Rapsfeld gelandetes Propellerflugzeug wieder in die Luft? Ob eine bei Mechow im Kreis Herzogtum Lauenburg am Samstag mit einem technischen Defekt auf dem Acker gelandete Maschine aus eigener Kraft wieder starten kann oder auseinandergebaut und auf einen Lastwagen verladen werden muss, sei noch nicht entschieden, teilte der Landesbetrieb Verkehr am Dienstag mit. Zunächst sei eine Besichtigung erforderlich.