„FC-KSG, das ist mein Verein...“, dröhnt es durch die Boxen auf dem Sportplatz in Lalendorf. Es regnet in Strömen. „Ist bestimmt trotzdem ausverkauft, wegen Pannewitz“, frotzelt ein Besucher mit seinem Bekannten auf dem Weg ins Stadion.

Kevin Pannewitz, der Ex-Fußballprofi (FC Hansa Rostock, VfL Wolfsburg), gibt am Sonnabend im Spitzenspiel der Kreisklasse Warnow Staffel II sein Debüt für Lalendorf. Die namhafte Verstärkung hatte der neu gegründete Verein mit einem kurzen Video clever inszeniert: „Servus, Lalendorfer, grüßt euch. Es ist so weit. Ich werde mein Comeback geben“, hatte Pannewitz darin angekündigt.

Kevin Pannewitz ist der bulligste Spieler auf dem Platz

„Und wo is er jetzt?“, fragt ein Zuschauer an der Seitenlinie kurz vor dem Anpfiff gegen den Mühl Rosiner FC. Der Stadionsprecher klärt auf: „Zum ersten Mal dabei, mit der Nummer 26 ...“. Pannewitz ist der bulligste Spieler auf dem Platz. Das gelb-schwarze Trikot spannt am Bauch recht beträchtlich.

Von der Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers, der immer wieder durch mangelnde Disziplin und Übergewicht in die Schlagzeilen geriet, verspricht sich die KSG insbesondere öffentliche Aufmerksamkeit. Das Zuschauerinteresse war auch schon ohne Pannewitz für die Spielklasse ungewöhnlich hoch. Durchschnittlich 266 Fans kamen zu den bisherigen Pflichtspielen des Clubs. Der bekannte Ex-Profi soll noch den einen oder anderen Besucher mehr zu den Partien locken.

Das klappt am Samstag aber nicht. Versteckt unter Regenschirmen verfolgen rund 120 Zuschauer die Kreisklasse-Spitzenpartie. „Liegt am schlechten Wetter“, kommentiert ein Ordner. Und wie schlägt sich der prominente Neuzugang auf dem Feld?

So war das 1. Spiel von Kevin Pannewitz für Lalendorf

Was der einst als großes Talent gehandelte 31-Jährige noch auf Lager hat, zeigt er gleich nach ein paar Spielminuten. Er leitet einen heranfliegenden Ball elegant mit der Fußinnenseite an seinen Mitspieler weiter. „Hui“, goutieren einige Fans die Einlage. Und als er das Leder aus dem Fußgelenk in den Strafraum chipt, verfehlt sein Stürmerkollege nur knapp. „Geiler Pass, Panne“, bedankt sich der Mitspieler und reckt den Daumen nach oben.

Die zweite Halbzeit, Lalendorf führt bereits 2:0, schaut sich Pannewitz von der Seitenlinie aus an. In einem weinroten Kapuzenpulli und kurzen Hosen steht er unter einem großen Schirm. „Hat Spaß gemacht. Aber der Rücken hat zugemacht. Ich hab ja ein paar Wochen nicht gespielt“, erklärt er. Aber es solle demnächst auch wieder für 90 Minuten reichen. Dafür müsste auch noch ein bisschen Gewicht runter.

„Dass ich ein paar Kilos zu viel habe, ist ja kein Geheimnis“, sagt Pannewitz. Aber da wüsste er schon, wie er das hinbekomme. Mittrainieren muss der Ex-Profi, der in Berlin wohnt, beim FC-KSG übrigens nicht. „Das Fußballspielen habe ich nicht verlernt“, betont „Panne“.

FC-KSG Lalendorf will in die Verbandsliga in MV

Der Verein in Lalendorf hat große Pläne: In fünf bis sieben Jahren will der Club in der höchsten Spielklasse von Mecklenburg–Vorpommern spielen, der Verbandsliga. Und so beschreibt Pannewitz seine Rolle in dem Projekt: „Bisschen Doppelpässe spielen. Bälle verteilen.“ Und natürlich werde er auch das eine oder andere Tor noch schießen. Am Samstag erledigen das zunächst andere Spieler.

Lalendorf gewinnt das Spitzenspiel 3:0 und Kevin Pannewitz holt sich nach seinem Debüt eine Bratwurst.