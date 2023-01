Finanzminister Heiko Geue will einen Haushalt ohne neue Schulden Foto: Jens Büttner up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Land muss erneut in die Rücklagen greifen Von Max-Stefan Koslik | 14.01.2023, 06:00 Uhr

Am nächsten Dienstag soll das Kabinett in Schwerin die Eckwerte für die Haushaltsjahr 2024 und 2025 beraten. Um nicht neue Schulden zu machen, muss Finanzminister Heiko Geue erneut in die Rücklagen greifen.