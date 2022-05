Jobcenter FOTO: Ralf Hirschberger Nach Bombendrohung Wie Jobcenter in MV mit aggressiven Kunden umgehen Von Konstantin Pavel | 24.05.2022, 16:07 Uhr

Drohungen, Beleidigungen, Gewalt und sogar ein Bombenalarm in Ludwigslust-Parchim: Jobcenter-Mitarbeiter in MV müssen auf brenzlige Situationen vorbereitet sein. Was in den Behörden passiert – und wie die Jobcenter sich darauf vorbereiten.