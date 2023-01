Logo NEO Wir alle suchen Menschen, die genauso ticken wie wir. Foto: Simon Maage/ Unsplash up-down up-down Gegen Einsamkeit Wie ich über eine App neue Freundinnen in Schwerin fand Von Katharina Golze | 14.07.2022, 12:00 Uhr | Update vor 57 Min.

Freunde finden ist gar nicht so einfach – vor allem, wenn man neu in der Stadt ist. Reporterin Katharina Golze fand sie in Schwerin auf Bumble und kennt weitere Orte für neue Kontakte.