So soll sie einmal aussehen, die Warnow-Brücke in Rostock Foto: Hansestadt Rostock up-down up-down Nach Aus für Gartenschau 2025 Warnowbrücke bis Plaza: Wie geht es mit den Buga-Projekten in Rostock weiter? Von Max-Stefan Koslik | 19.04.2023, 21:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Donnerstag geht es im Schweriner Finanzministerium um die Buga-Projekte. Nachdem die Gartenschau 2025 geplatzt ist, wird nun beraten, was dennoch gebaut werden kann. Was schon bekannt ist.