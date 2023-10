Die Ministerpräsidentin, die KI und ich Wie ein Streit mit Microsoft Bing über Manuela Schwesig eskalierte Eine Kolumne von Uwe Reißenweber | 18.10.2023, 15:32 Uhr Wo es hinführen kann, wenn man mit KI einen Streit anfängt, zeigt unser Experiment. Foto: imago/Christian Ohde up-down up-down

Mal sehen, ob ich bald abgeschafft werde: Kann Künstliche Intelligenz (KI) das, was die Krone der Schöpfung – also ich – kann? Die Aufgabe, die ich Microsoft Bing stelle, versucht diese auch brav zu erfüllen. Doch dann eskaliert unser Chat: Erst schulmeistert einen das Bing-Ding von oben herab, lügt dann schamlos, wird pampig, wenn man es darauf hinweist, jammert anschließend rum und drückt sich vor der Verantwortung, um sich zu guter Letzt zu weigern, auch nur noch ein Wort in dieser Sache mit mir zu sprechen. Eine Dokumentation über die menschliche Seite der KI.