Schwerpunkt des Caspar-David-Friedrich-Jahres 2024 ist seine Geburtsstadt. Die Universitäts- und Hansestadt hat eigens ein Jubiläumsbüro zu diesem Anlass eingerichtet. Wie Referent Tobias Bessert informiert, ruft die Hansestadt deutschlandweit einen Wettbewerb für eine Ausstellung von „250 Druckgrafiken für Caspar David Friedrich“ aus, die Bezug zum Leben und Wirken des Malers bzw. zur Romantik haben müssen. Gezeigt werden sollen die von einer Jury ausgewählten Arbeiten dann 2024.

Des weiteren stellt Greifswald zusammen mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur Förderhilfen für Projekte zum Friedrich-Jubiläum zur Verfügung. Bisher lag die Mindestfördersumme pro Projekt bei 5000 Euro. Seit dem 1. August 2023 können beim städtischen Jubiläumsbüro auch Anträge, deren Fördersumme mindestens 1000 Euro beträgt, gestellt werden. Kulturschaffende aus ganz Deutschland haben bereits über 160 Veranstaltungen gemeldet. Das Ziel sind, passend zum Jubiläum, 250 Termine. Es wird Konzerte, Theater, Filmvorführungen, Mitmachaktionen, Vorträge, Lesungen, schulpädagogisches Material und Aktionen mit Kitas geben. Am Piccadilly-Circus im Zentrum Londons wurde bereits eine Woche lang für das Jubiläum geworben.

Wer hat Souvenirs mit Caspar-David-Friedrich-Motiven?

Unter dem Motto „Nippes“ startete in Greifswald eine Aktion, bei der Souvenirs rund um das Geburtstagskind aus den letzten 250 Jahren gesucht werden – Fotos, Kunstdrucke, Bildmontagen oder Kleidung mit Caspar-David-Friedrich-Aufdruck. Fotos der Objekte können an caspardavid250@greifswald.de gemailt werden.

Das Ministerium für Kultur unterstützt zum Caspar-David-Friedrich-Jahr besonders Projekte außerhalb Greifswalds im Rahmen der Kulturförderung des Landes. Anträge dafür können ab dem 1. Oktober 2023 gestellt werden. Zugleich wird gemeinsam mit dem Pommerschen Landesmuseum Greifswald eine Ausstellung über den Jubilar im Bundesrat in Berlin im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft von MV 2024 vorbereitet.

Das Pommersche Landesmuseum feiert den großen Sohn Greifswalds gleich mit drei Sonderausstellungen: Höhepunkt ist die Schau „Sehnsuchtsorte“ in der zum ersten Mal überhaupt das Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ als Gast aus dem Schweizer Museum Winterthur gezeigt wird (18. 8. – 6. 10. 2024.

Das Landesmarketing MV steckt noch mitten in den Vorbereitungen zum großen Jubiläum, so deren Leiter Peter Kranz. „Wir sind in die vielfältigen Planungen des Landes und Greifswalds zum Jubiläumsjahr eingebunden. Das Thema hat internationale Strahlkraft und soll im kommenden Jahr auch Teil der Landesmarketingkampagne ,MV tut gut‘ sein. Schwerpunkt dabei der Gedanke, wie das Wirken des Romantikers in MV erlebt werden kann.“

Eine Bronzeplastik für den Maler mitten im Bodden

Heiko Miraß, in Greifswald geborener Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, liegt Caspar David Friedrich besonderns am Herzen. Er fördert das Jubiläumsjahr aus dem Vorpommernfonds seines Hauses. So will der Verein Insula Rugia vor dem historischen Badehaus Goor bei Lauterbach auf Rügen eine Friedrich-Bronzeplastik im Bodden aufstellen, was Miraß mit 30 000 Euro fördern wird. Weitere Gelder sind für den Tourismusverband Rügen geplant, der Wanderrouten auf den Spuren von Caspar David Friedrich einrichten will und 9000 Euro für die Rügener Literaturtage über den Jubilar.