Der Dorfladen Grambow ist Mittelpunkt des Ortes. Hier trifft man auf Jung und Alt - und eine gute Seele, die Regina Bliefert heißt. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Alltagshelden aus MV Vom Lederwarenwerk zum Dorfladen Grambow: Verkäuferin Regina Bliefert im Glück Von Anja Bölck | 15.07.2023, 12:00 Uhr

Ein Dorfladen, der zum Grillen und Kaffeekränzchen einlädt, der frische Bäckerbrötchen anbietet - wo gibt es so was? In Grambow bei Schwerin. Ein Date mit Verkäuferin Regina Bliefert.