Beamte in Mecklenburg-Vorpommern können sich auf eine ordentliche Erhöhung ihrer Bezüge außerhalb der turnusmäßigen Tarifvereinbarungen freuen. Polizisten, Richter, Justizvollzugsbeamte und Lehrer sollen außer der Reihe und rückwirkend zum 1. Januar 2023 bis zu drei Prozent mehr Bezüge bekommen. Das sieht ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, dem das Kabinett in dieser Woche zugestimmt hat und der zuvor mit den gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen in drei Verhandlungsrunden vereinbart worden war. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Deutsche Beamtenbund (dbb) stellten die Ergebnisse vor.

MV sieht durch Bürgergeld Handlungsbedarf

Ausgangspunkt für die Anhebung der Beamten-Besoldung ist das neue Bürgergeld. Mit dem Bürgergeld als Nachfolger des Hartz-IV-Systems sind unter anderem die Regelsätze seit Jahresanfang deutlich von 449 auf 502 Euro für die Empfänger gestiegen. Bereits im Jahr 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Staat seiner sogenannten Alimentationspflicht für Staatsdiener nur nachkommt, wenn ein Beamter in der niedrigsten Besoldungsgruppe 15 Prozent mehr Netto bekommt als ein Empfänger von Bürgergeld mit Zuschlägen.

Bereits Anfang 2023 hatte die Landesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion angekündigt: „Durch Einführung des Bürgergeldes ergibt sich in Mecklenburg-Vorpommern mit Blick auf das Mindestabstandsgebot Handlungsbedarf für den Besoldungsgesetzgeber.“

Diese Beamten in MV bekommen höhere Bezüge – und diese nicht

In Mecklenburg-Vorpommern sieht der Gesetzentwurf konkret so aus: Die ersten Stufen der A-Besoldung für Beamte sowie der Besoldung R 1 und R 2 für junge Richter werden um 3 Prozent angehoben. Die nächsthöheren Stufen in der A-Gruppe bekommen dann allerdings nur noch 2 oder 1 Prozent mehr. Unter anderem wird auch der Kinderzuschlag von 124,06 Euro auf 175 Euro je Kind erhöht.

Die besserverdienenden Beamten gehen dagegen leer aus. „Nach dem Willen der Landesregierung wird dies nicht für die höheren Ämter der Richterbesoldung und nicht für die B-Besoldung bei Beamten gelten“, teilte die GdP mit. Minister und Staatssekretäre bekommen keine Erhöhung.

Beamten in MV winken 2023 wahrscheinlich erneut höhere Bezüge

Der Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden. Auf der Gewerkschaftsseite müssen die Einzelgewerkschaften ihre Stimme zum Entwurf abgeben. „Wir haben nun bis Ende Oktober Zeit, ihn in unseren Gremien zu beraten und zu bewerten“, sagte der dbb-Landesvorsitzende Dietmar Knecht. Die turnusmäßigen Tarifverhandlungen könnten zum Jahresende noch einmal zu einer weiteren Erhöhung der Besoldung führen.