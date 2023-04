Grundsteuererklärungen Foto: Jens Büttner/ZB/dpa up-down up-down Steuer Widerspruch gegen jeden zehnten Grundsteuer-Bescheid in MV Von dpa | 24.04.2023, 15:04 Uhr

Die neue Grundsteuer sorgt weiter für Streit. Gegen etwa jeden zehnten Bescheid der Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern wurde bisher Widerspruch eingelegt, wie das Finanzministerium in Schwerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte. Ein Teil davon beziehe sich auf die Verwendung des Bundesmodells zur Berechnung.