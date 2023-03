WG-Zimmer-Suche Foto: Daniel Naupold/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnungsmarkt WG-Zimmer für Studierende in Rostock teurer Von dpa | 29.03.2023, 07:42 Uhr

Studierende müssen in Rostock für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG) im Sommersemester mehr zahlen als vor einem Jahr. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor. Demnach kostet ein Zimmer in Rostock im Sommersemester 2023 im Schnitt 350 Euro - das sind 16 Euro mehr als vor einem Jahr. In Greifswald blieben die Kosten mit 280 Euro dagegen konstant.