Wettervorhersage Altweibersommer in MV hält an – aber wie lange noch? Von Alexander Barklage | 25.09.2023, 14:06 Uhr Sonnenaufgang: Auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich warm und sonnig. Foto: dpa/Thomas Warnack up-down up-down

Der Herbst ist da, aber der Sommer will noch längst nicht gehen. Auch in der letzten September-Woche bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern warm und sonnig. Die Aussichten für die kommenden Tage.