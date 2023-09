Nach der spätsommerlichen Hitzephase und einer kurzen Abkühlung am Anfang der Woche nimmt das gute Wetter in Mecklenburg-Vorpommern wieder an Fahrt auf. Das ganze Wochenende über bleibt es trocken, darüber hinaus werden Temperaturen über der 20-Grad-Marke erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Das sind die Wetteraussichten.

So wird das Wetter am Freitag, 15. September in Mecklenburg-Vorpommern

Am Freitag zeigt sich die Sonne über viele Stunden. Über den Tag verteilt kommen nur wenige Quellwolken auf, es bleibt durchgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel weitestgehend klar, maximal ziehen wenige dünne Schleierwolken auf. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 12 bis 9 Grad, auf den Inseln um 13 Grad.

So wird das Wetter am Samstag, 16. September in Mecklenburg-Vorpommern

Am Samstag bleibt es neben durchziehenden Schleierwolken überwiegend sonnig und trocken. Das Thermometer steigt auf 22 bis 24 Grad, an der See auf 20 bis 22 Grad.

Wie in der Nacht zuvor bleibt es in der Nacht zum Sonntag klar oder gering bewölkt. Allerdings kommen gegen Morgen örtlich Nebelfelder auf. Es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad.

So wird das Wetter am Sonntag, 17. September in Mecklenburg-Vorpommern

Sonnig und trocken wird es auch am Sonntag – mit hohen und meist dünnen Wolken. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 23 Grad, an der See etwas kühler.

Die Nacht zum Montag bleibt ebenfalls trocken mit wechselnder oder geringer Bewölkung. Dabei kühlt es auf 13 bis 9 Grad ab, auf den Inseln auf 14 Grad.