Vorhersage des DWD Sonne, Wolken und teilweise Regen in MV: So wird das Wetter bis Donnerstag Von Mark Otten | 14.08.2023, 16:02 Uhr Zumindest die Temperaturen versprechen ab dem 14. August in MV wieder sommerliches Wetter. Symbolfoto: imago images/Wassilis Aswestopoulos up-down up-down

Es wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Während am Mittwoch vor allem die Sonne scheint, sieht es für Donnerstag in manchen Landesteilen von MV nicht mehr so sommerlich aus. Das Wetter bis einschließlich 17. August im Detail.