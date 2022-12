Nebel Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Wetter: Glatteisgefahr soll abnehmen Von dpa | 19.12.2022, 15:33 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den nächsten Stunden mit einer geringeren Gefahr von Glatteis in Mecklenburg-Vorpommern. „Im Nachmittagsverlauf in den westlichen Landesteilen, am Abend auch in Vorpommern beginnende Milderung und allmählich abnehmende Glatteisgefahr“, hieß es auf der Webseite des DWD am Montagnachmittag. In der Nacht auf Dienstag könne es in Vorpommern jedoch noch örtlich zu Glätte kommen.