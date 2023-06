Zu Gewittern kann es teilweise noch kommen. Foto: Patrick Pleul up-down up-down Wettervorhersage Wechselhaftes Wochenende: So wird das Wetter in MV Von Eva Dorothée Schmid | 23.06.2023, 08:30 Uhr

Nach den Unwettern beruhigt sich das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende. Es gibt aber weiterhin Schauer und einzelne Gewitter und es ist nicht mehr so heiß.