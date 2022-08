Wird umbenannt: die MV Werft in Warnemünde FOTO: Torsten Roth up-down up-down Schiffbau in MV Werft in Warnemünde bekommt alten Namen zurück Von Torsten Roth | 17.08.2022, 12:52 Uhr

Neustart am Warnowufer: Die Werft in Warnemünde wird nach dem Verkauf an den Bund umbenannt.