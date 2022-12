Simone Oldenburg Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Bildung Werbung um junge Lehrer beim Weihnachtsfamilienbesuch Von dpa | 19.12.2022, 15:57 Uhr

Lehrer sind beim diesjährigen Weihnachtsfamilienbesuch in MV nicht vor Werbung sicher: „Wenn zu Weihnachten der Familienbesuch ansteht, begrüßen wir Heimkehrerinnen und Heimkehrer an den Bahnhöfen mit Großflächenplakaten in unserem Bundesland“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag. An landesweit 20 Standorten sollen sich die Großplakate unter dem Titel „Neues anfangen, Chancen ergreifen“ gezielt an Lehrkräfte richten. „Bis zum 16. Januar sind die Plakate an Tourismusstandorten und Verkehrsknotenpunkten in Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Güstrow und Wismar zu sehen.“