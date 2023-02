Grundschule Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Werben um Pädagogen: Übernahmeangebote für 54 Absolventen Von dpa | 01.02.2023, 17:52 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hofft auf den Einstieg möglichst vieler Jung-Pädagogen in den Schuldienst des Landes. Wie das Bildungsministerium mitteilte, erhielten am Mittwoch bei einer Feierstunde in Schwerin 64 Referendarinnen und Referendare nach Abschluss ihres Vorbereitungsdienstes die Zeugnisse der Zweiten Staatsprüfung. Jeweils ein Drittel erwarb die Abschlüsse für Grundschule und Regionale Schule. Dazu kamen zwölf Berufschullehrer, fünf Sonderpädagogen und drei Gymnasiallehrer.