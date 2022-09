Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizei Werben um Nachwuchs: Neuer Studiengang soll Interesse wecken Von dpa | 23.09.2022, 17:34 Uhr

Im Werben um den Berufsnachwuchs für die Polizei setzt Mecklenburg-Vorpommern auch auf neue Ausbildungsangebote mit kurzem Weg zur Kripo. Nach dem Beispiel von Ländern wie Hamburg oder Schleswig-Holstein wird es von diesem Jahr an möglich sein, sich im gehobenen Dienst nach einem einjährigen Grundkurs in den folgenden beiden Jahren zum Kriminalisten ausbilden zu lassen. Für dieses Bachelorstudium an der Fachhochschule Güstrow wurde nach Angaben von Innenminister Christian Pegel (SPD) jetzt die Zulassung erteilt.