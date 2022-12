Feldarbeit Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Weniger Wasser- und Winderosion in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 05.12.2022, 18:07 Uhr

Daten des Landwirtschaftsministeriums zufolge haben die registrierten Erosionsereignisse im Land in den letzten zwei Jahren abgenommen. „Es ist deutlich zu erkennen, dass auf erosionsgefährdeten Flächen zunehmend aktiv mit acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen auf das vorhandene Gefahrenpotenzial eingegangen und versucht wird, dieses zu reduzieren“, teilte das Ministerium am Montag - dem internationalen Weltbodentag - in Schwerin mit.