Wo es geht, schränken die Bauern in MV den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ein. (Symbolfoto) Foto: imago-images up-down up-down Pflanzenschutz Weniger Klagen über Chemieeinsatz auf Feldern in MV Von Torsten Roth | 28.03.2023, 14:09 Uhr

Anwohner in Sorge: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln steht häufig in der Kritik. Wie Bauern in MV die Ackerchemie einsetzen.