Blindgänger Weltkriegsbombe soll in Rechlin entschärft werden Von dpa | 17.11.2022, 02:48 Uhr

In Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) soll am Donnerstag (09.00 Uhr) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Einige Bewohner und Urlauber müssen deshalb in einem Gebiet von 1,6 Kilometern Durchmesser ihre Unterkünfte unweit der Müritz verlassen. Einige Betriebe stoppen ihre Arbeit, die Straße zum Müritz-Nationalpark nach Boek wird gesperrt. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war bei Erkundungsarbeiten auf dem Gelände einer ehemaligen Militärliegenschaft entdeckt worden.