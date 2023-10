Pilgertour Welthospiztag: Selbstgenähtes Herz reist durch MV Von dpa | 14.10.2023, 16:37 Uhr | Update vor 49 Min. Deutsches Rotes Kreuz Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einer Pilgerwanderung von Waren an der Müritz nach Schwerin haben Hospiz-Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf den Welthospiztag an diesem Samstag aufmerksam gemacht. Auf ihren 111 Kilometer langen Weg hatten die drei Frauen aus dem Hospiz Müritzpark ein selbstgenähtes Stoffherz mitgenommen. Bei ihrer Ankunft am Schweriner Schloss übergaben sie das für Liebe und Zuwendung stehende Symbol an Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).