Weltfestspiele der Jugend 1973 DDR-Woodstock: So landete die Festivalskulptur bei Peter Eckel im Garten Von Anja Bölck | 31.08.2023, 11:53 Uhr Sein scharfer Blick für Kunst ließ Peter Eckel stutzen. Was war das da auf dem Schrott? Ein Überbleibsel der Weltfestspiele der Jugend in Berlin. Er zeigt uns das 50 Jahre alte Teil Foto: Anja Bölck

Im Schrott fand Peter Eckel aus Schwerin eine Stahlskulptur von den X. Weltfestspielen der Jugend 1973 in Berlin. 50 Jahre später steht sie in seinem Garten. Die schauen wir uns an.