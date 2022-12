Schiff zur Flüssigerdgas-Umwandlung Foto: Christian Morgenstern/Deutsche ReGas/dpa up-down up-down Vorpommern-Greifswald Weiteres Schiff für Flüssigerdgas-Terminal unterwegs Von dpa | 15.12.2022, 09:43 Uhr

Die Schiffsflotte des in Lubmin geplanten Flüssigerdgas-Terminals erhält weiteren Zulauf. Mit der „Speapeak Hispania“ ist auch der als Zwischenlager auf dem Meer eingeplante Flüssigerdgas-Tanker auf dem Weg in die Ostsee. Laut dem Unternehmen Deutsche Regas soll das Schiff Flüssigerdgas (LNG) von anderen Tankern aufnehmen und an kleinere Tanker übergeben, die es durch den flachen Greifswalder Bodden zum eigentlichen Terminal im Lubminer Industriehafen transportieren.