Windkraft auf See Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Energieproduktion Weiterer Windpark in der Ostsee vor Rügen am Netz Von dpa | 17.01.2023, 12:52 Uhr

Nordöstlich der Insel Rügen ist in der Ostsee ein weiterer Windpark ans Netz gegangen. Arcadis Ost 1 des belgischen Energieunternehmens Parkwind produziere seit vergangener Woche Windenergie, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Windpark in deutschen Hoheitsgewässern habe eine Leistung von 257 Megawatt und könne rein rechnerisch bis zu 290.000 Haushalte versorgen.