Tierkrankheiten Weiterer Geflügelpest-Ausbruch in Vorpommern Von dpa | 16.01.2023, 16:14 Uhr

In Vorpommern ist es zu einem weiteren Ausbruch der Geflügelpest gekommen. In einem Hausgeflügelbestand in Heilgeisthof sei bereits Ende vergangener Woche der Erreger amtlich nachgewiesen worden, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Montag mit. Der Ausbruch im benachbarten Landkreis Vorpommern-Greifswald betreffe wegen der eingerichteten Überwachungszone auch Vorpommern-Rügen.