Schifffahrt Weiterbau des Kreuzfahrtschiffes in Wismar in Aussicht Von dpa | 14.07.2023, 12:42 Uhr

Der Bau des zuletzt als „Global One“ bekannten Kreuzfahrtschiffes soll bald weitergehen. Der Weiterbau im Auftrag der Disney Cruise Lines werde kurzfristig unter Führung der Meyer-Werft in Wismar fortgesetzt, sagte Christoph Morgen, der Insolvenzverwalter der MV-Werften-Gruppe, am Freitag in Hamburg. Am Donnerstag seien die Beschäftigten darüber informiert worden.