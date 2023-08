Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Weiter wechselhaft in MV: DWD warnt vor Böen Von dpa | 03.08.2023, 06:59 Uhr

Das Sommerwetter lässt in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor zu wünschen übrig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Donnerstag weiter wechselhaftes Wetter voraus. So bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern wechselnd bis stark bewölkt bei leichtem Regen vielerorts.