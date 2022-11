Manuela Schwesig Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Weiter Debatte um Klima-Stiftung: CDU mit Kritik an Schwesig Von dpa | 08.11.2022, 18:23 Uhr

Die CDU hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erneut vorgeworfen, im Zusammenhang mit der umstrittenen Klimaschutzstiftung MV nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Anlass ist ein Brief von Stiftungsvorstand Erwin Sellering an die Fraktionen im Landtag. Darin stellt der von Schwesig in das Amt berufenen Ex-Regierungschef fest, dass der Vorstand einen Rücktritt für Ende September nicht zugesagt habe.